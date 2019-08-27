России разрешили поставлять говядину в Бразилию

Бразилия разрешила импорт российской говядины. Об этом сообщает Россельхознадзор.

В Россельхознадзоре отметили, что работа над этим велась с 2015 года и увенчалась 27 августа соглашением с Секретариатом по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии. «Подписан ветеринарный сертификат на экспорт говядины и говяжьих продуктов, в сопровождении которого такие поставки из Российской Федерации в Бразилию могут быть начаты незамедлительно», — указано в сообщении.

Ведомство отметило, что на данный момент право поставок указанной продукции предоставлено одному российскому предприятию — ООО «Брянская мясная компания».

В середине августа аналитическая компания GfK опубликовала данные, согласно которым за год россияне сократили покупки мясных продуктов на 4,3%. В денежном выражении продажи остались почти без изменений. Больше всего снизились продажи говядины — на 7% за год. По птице падение составило 5,2%, свинине — 3%. Продажи сосисок упали на 4,4%. Общее падение продаж связано с увеличением цен на мясо, развитием рынка кулинарии, развитием сервисов доставки еды и трендом на здоровое питание, указывали эксперты.