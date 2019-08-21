В Испании произошла вспышка листериоза из-за некачественного мяса

В Испании листериозом, согласно информации властей автономного сообщества Андалусия на юге страны, по данным на 21 августа, заразились 132 человека. Об этом говорится в заявлении Минздрава Испании, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Большинство случаев заражения (108) зафиксировали в столице автономного сообщества Севилья, несколько заболевших было в других городах Андалусии: Кадисе (6), Гранаде (3), Уэльве (11) и Малаге (4).

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. «Эпидемиологическое расследование, проводимое местными органами здравоохранения, показало, что причиной вспышки являются мясные продукты с торговым названием La Mecha, производимые в Севилье (столица Андалусии) фирмой Magrudis. Продукция изъята из торговой сети», — сообщили в ведомстве.

Как рассказал Europa Press министр министерства здравоохранения, потребления и социального обеспечения автономного сообщества Хесус Агирре, еще у 523 человек подозревают инфекцию, сейчас они ожидают результата анализов. Министр отметил, что против заболевания применяется эффективное лечение, и выразил сожаление в связи со смертью 90-летней женщины.

Она поступила в одну из больниц Севильи 15 августа с симптомами заболевания, которые проявились через несколько дней после того, как женщина съела мясной рулет La Mechá. Экспертиза подтвердила, что этот продукт стал источником вспышки листериоза в Севилье, отмечает издание.