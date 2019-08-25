Синоптики предупредили москвичей о первых заморозках

Во второй половине следующей недели в столичный регион придет похолодание. В Москве температура воздуха будет не выше 17-18 градусов, а в области возможны первые заморозки. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

В начале недели, по прогнозам синоптиков, москвичей ожидает солнечная погода без осадков. В понедельник и вторник температура воздуха будет колебаться от 21 до 23 градусов. Однако во второй половине дня вторника атмосферный фронт вызовет короткие дожди и усиление ветра.

«Уже в среду в атмосфере над столицей расположится скандинавский антициклон, который прекратит осадки и понизит температуру ночью до 6-8 радусов, а днем будет не выше 15-17 градусов», — говорится в сообщении.

До конца календарного лета москвичи не увидят 20-градусные температуры, отмечают синоптики. Кроме того, они предупреждают о том, что во второй половине следующей недели на востоке Подмосковья в ранние утренние часы местами возможны первые заморозки.