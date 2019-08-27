Рогозин сообщил о новой версии робота Федора без ног

Второе поколение робота Федора будет отличаться от настоящей версии и не будет внешним видом напоминать человека. Об этом рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает «Интерфакс».

В частности, следующий робот не будет иметь ног. По словам Рогозина, грядущие изменения облегчат работу операторам, руководящим роботом. Для передвижения по станции необходимо будет изменить Федора, заменив его ноги на более подходящее для передвижения устройство, пояснил Рогозин.

«Машина должна четко повторять все, что делает оператор-космонавт или оператор из Центра управления полетами. А вот уже передвижение по станции — тут уже иные будут устройства, там не ноги будут нужны», — сказал Рогозин.

При создании следующего поколения роботов будут использованы наработки по иным проектам, которые в настоящее время приостановлены, добавил руководитель госкорпорации.

Утром 27 августа корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Федором на борту пристыковался к МКС. Стыковку корабль произвел с модулем «Звезда». Корабль доставил на станцию около 640 кг сухих грузов. Тремя днями ранее была предпринята попытка стыковки корабля к станции, но она завершилась неудачно.