Госдепартамент США объяснил удаление Палестины со своего сайта

Пропажа Палестины из списка стран и территорий Ближнего Востока на сайте американского Госдепартамента не связана с изменением курса внешней политики Вашингтона. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа, сообщает CNN.

«Сайт обновляется. В нашей политике [в отношении Палестины] никаких изменений не происходило», — цитирует его телеканал. На вопрос, будет ли Палестина добавлена в список обратно, представитель вновь повторил, что сайт обновляется.

Когда именно исчезла Палестина из списка ближневосточных стран на сайте госдепа, остается неясным, отмечает CNN. В архивной версии сайта, которая была сохранена в феврале, Палестина была в этом перечне. Об обновлении сайта Госдеп сообщил в июне.

Ранее на факт исчезновения Палестины с сайта внешнеполитического ведомства США обратили внимание лидеры Палестины. Так, премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что этот шаг «подтверждает американскую предрасположенность по отношению к Израилю». Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Эракат написал в Twitter, что это действие не имеет отношения к национальным интересам США и только отражает стремление израильского лобби повлиять на политику Госдепа.