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Walt Disney $150 (+10,51%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
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Госдепартамент США объяснил удаление Палестины со своего сайта

Пропажа Палестины из списка стран и территорий Ближнего Востока на сайте американского Госдепартамента не связана с изменением курса внешней политики Вашингтона. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа, сообщает CNN.

«Сайт обновляется. В нашей политике [в отношении Палестины] никаких изменений не происходило», — цитирует его телеканал. На вопрос, будет ли Палестина добавлена в список обратно, представитель вновь повторил, что сайт обновляется.

Когда именно исчезла Палестина из списка ближневосточных стран на сайте госдепа, остается неясным, отмечает CNN. В архивной версии сайта, которая была сохранена в феврале, Палестина была в этом перечне. Об обновлении сайта Госдеп сообщил в июне.

Ранее на факт исчезновения Палестины с сайта внешнеполитического ведомства США обратили внимание лидеры Палестины. Так, премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что этот шаг «подтверждает американскую предрасположенность по отношению к Израилю». Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Эракат написал в Twitter, что это действие не имеет отношения к национальным интересам США и только отражает стремление израильского лобби повлиять на политику Госдепа.

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Генассамблея ООН отказалась признать Иерусалим столицей Израиля

Конфликт между Израилем и Палестиной касается границ между государствами. Палестинцы требуют, чтобы они по меньшей мере проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Тель-Авив отказывается вернуться к границам 1967 года или делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей столицей.

В марте Белый дом закрыл Генеральное консульство США в Иерусалиме, которое с 1990-х годов выполняло функции американской дипмиссии для палестинцев. Кроме того, в Вашингтоне было закрыто представительство Организации освобождения Палестины, а у его представителя в США Хусана Зомлота была отозвана американская виза.

Теги: Палестина, Госдеп США
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