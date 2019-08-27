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Акрон ₽5 600 (+18,95%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Walt Disney $150 (+10,51%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
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Минюст оценит возможность обжалования решения ЕСПЧ по делу Магнитского

Министерство юстиции России в течение трех месяцев изучит решение ЕСПЧ о выплате матери и жене аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского €34 тыс. на возможность обжалования. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителя Минюста, постановление ЕСПЧ не вступило в силу, в связи с чем российская сторона изучит его в течение установленного срока и примет решение по вопросу его обжалования в Большой Палате. В ведомстве отметили, что ЕСПЧ не удовлетворил жалобу родственников погибшего аудитора полностью. «Европейский суд признал явную необоснованность жалобы на произвольный характер лишения Магнитского свободы, признав, что его задержание и заключение под стражу в полной мере соответствовали установленным конвенционным требованиям», — говорится в релизе ведомства.

Общество
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс.

Ранее 27 августа Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу умершего под арестом в 2009 году аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, которую он подал за четыре месяца до смерти. Его супруга присоединилась к жалобе в 2010 году, а мать — в 2012 году.

ЕСПЧ признал, что российские власти допустили нарушение права на жизнь (ст. 2 Европейской конвенции) и запрета пыток (ст. 3), нарушение положения о разумном сроке содержания под стражей (п. 3 ст. 5) и праве на справедливое судебное разбирательство в разумный срок (п. 1 ст. 6).

Сергей Магнитский был задержан 24 ноября 2008 года по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. Спустя два дня он был арестован. Осенью 2009 года суд предъявил ему обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере более 522 млн руб. Спустя 11 месяцев содержания под стражей в СИЗО «Бутырка», 16 ноября 2009 года, он умер.

Теги: Минюст России, решение, ЕСПЧ, обжалование, «дело Магнитского»
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