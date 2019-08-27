Роухани заявил об отказе менять политический курс Ирана до снятия санкций

Власти Ирана не будут предпринимать каких-либо действий и корректировать политический курс, пока США не откажутся от своих санкций против Тегерана. Об этом заявил президент республики Хасан Роухани, сообщает IRNA.

«Мы не увидим позитивных изменений в отношениях Ирана с США, если они не откажутся от санкций и продолжат идти по неверному пути, который для себя выбрали, — сказал он. — Любые изменения в нашей политике в отношении стран странами, которые ввели против нашего народа санкции и совершили по отношению к нам экономической терроризм, начнутся с покаяния этих стран».

Он призвал Вашингтон снять все санкции с Ирана для того, чтобы наладить диалог на Ближнем Востоке. Иранский лидер добавил, что его страна никогда не стремилась обладать ядерным оружием.

В ответ на заявление Трампа о готовности встретиться с ним Роухани заявил: «Мы стремимся к решению проблем и трудностей разумным путем, а не просто с помощью [совместных] фотографий».