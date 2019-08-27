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Политика ,  
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Роухани заявил об отказе менять политический курс Ирана до снятия санкций

Власти Ирана не будут предпринимать каких-либо действий и корректировать политический курс, пока США не откажутся от своих санкций против Тегерана. Об этом заявил президент республики Хасан Роухани, сообщает IRNA.

«Мы не увидим позитивных изменений в отношениях Ирана с США, если они не откажутся от санкций и продолжат идти по неверному пути, который для себя выбрали, — сказал он. — Любые изменения в нашей политике в отношении стран странами, которые ввели против нашего народа санкции и совершили по отношению к нам экономической терроризм, начнутся с покаяния этих стран».

Он призвал Вашингтон снять все санкции с Ирана для того, чтобы наладить диалог на Ближнем Востоке. Иранский лидер добавил, что его страна никогда не стремилась обладать ядерным оружием.

Политика
Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Ирана

В ответ на заявление Трампа о готовности встретиться с ним Роухани заявил: «Мы стремимся к решению проблем и трудностей разумным путем, а не просто с помощью [совместных] фотографий».

«Если кто-то захочет сфотографироваться с Хасаном Роухани, то это невозможно, но с помощью Photoshop это, конечно, сделать можно», — добавил он.

Американский президент днем ранее, 26 августа, заявил, что у Ирана «большой потенциал». По его словам, Вашингтон не собирается добиваться смены режима и хочет подписать новую ядерную сделку. Из предыдущей сделки, которая предусматривала снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение развития ядерной энергетики в этой стране, США вышли в прошлом году.

Теги: Иран, Хасан Роухани, Санкции, ядерная сделка
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