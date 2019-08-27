Роспотребнадзор назначил более ₽200 млн штрафов из-за нарушений в школах

Роспотребнадзор отчитался о мероприятиях, проведенных в рамках проверки подготовки школ к новому учебному году. Ведомство вынесло более 27 тыс. постановлений об административных наказаниях из-за допущенных нарушений, общая сумма штрафов составила 200 млн руб., говорится в сообщении службы.

Специалисты Роспотребнадзора изучили школы в различных регионах, проверив их на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, норм освещенности, качество питьевой воды. «Выдано около 12 тыс. предписаний по подготовке школ, в которых было указано о необходимости провести благоустройство территорий, плановые ремонты школ, систем водоснабжения, канализации, отопления, приобрести учебную мебель, холодильное и технологическое оборудование для пищеблоков», — сообщили в ведомстве.

На прошлой неделе Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для школьников перед началом учебного года прививок. Специалисты надзорной службы напомнили, что первоклассники нуждаются в ревакцинации, поскольку после прихода в школу столкнутся с повышенным стрессом, что снизит их иммунитет. В списке прививок, которые нужно повторить перед походом в первый класс, Роспотребнадзор включил вакцины от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа.