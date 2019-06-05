Общество , 18:02
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Сошедший сель перекрыл трассу в Домбай
Спасатели в Карачаево-Черкесии перекрыли дорогу к курорту Домбай из-за схода селя. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.
По данным ведомства, селевые потоки сошли на 77-м км федеральной трассы Черкесск — Домбай. В 14:10 к месту происшествия выдвинулась оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.
Приблизительный объем селевых масс составил 30 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.
Движение автотранспорта на данном отрезке трассы ограничили. Проезд осуществляется по одной полосе автодороги.