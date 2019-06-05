Сошедший сель перекрыл трассу в Домбай

Спасатели в Карачаево-Черкесии перекрыли дорогу к курорту Домбай из-за схода селя. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

По данным ведомства, селевые потоки сошли на 77-м км федеральной трассы Черкесск — Домбай. В 14:10 к месту происшествия выдвинулась оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.

Приблизительный объем селевых масс составил 30 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Движение автотранспорта на данном отрезке трассы ограничили. Проезд осуществляется по одной полосе автодороги.