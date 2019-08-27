Роструд сообщил о новом пункте в резюме россиян

В резюме на общероссийском государственном портале поиска работы «Работа в России» будет учитываться опыт волонтерской деятельности. Об этом сообщили «Российской газете» в Роструде.

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя», — заявил изданию замглавы ведомства Денис Васильев. По его словам, в будущем планируется интеграция системы «Добровольцы России» с порталом «Работа в России».

Васильев отметил, что в следующем году пользователи портала смогут сообщать о волонтерском опыте при помощи соответствующей отметки в резюме.

Портал «Работа в России» поддерживается Минтрудом и является аналогом частных сервисов поиска работы. Он входит в каталог «Госуслуг». Согласно данным с заглавной страницы сайта, на нем размещено почти 500 тыс. вакансий.