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Минюст предложил дать ФСИН полномочия готовить кадры для других стран

Минюст предложил наделить организации Федеральной службы исполнения наказаний полномочиями по подготовке кадров для пенитенциарных служб иностранных государств. Соответствующий проект указа опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Изменения предлагается внести в Положение о Федеральной службе исполнения наказаний. Как отмечается на сайте министерства, поправки предполагают, что кадры будут готовить в организациях высшего профессионального образования, подведомственных ФСИН.

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Изменения направлены на реализацию положений международных соглашений, связанных с вопросами сотрудничества в области образования и подготовки кадров для служб зарубежных стран.

Теги: Минюст, ФСИН
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