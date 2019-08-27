Власти Чехии разрешили принимать на работу 40 тыс. украинцев в год

Правительство Чехии утвердило три вида программ для привлечения иностранных работников, а также квоты по приему для отдельных стран, сообщает Ceske Noviny.

Теперь ежегодно на работу в Чехии может быть принято 40 тыс. украинцев (вместо 19,6 тыс.). Из Сербии и Черногории на работу могут поступить 2 тыс. человек, из Молдавии, Филиппин и Монголии — по 1 тыс., из Индии — 600 человек, из Казахстана — 300 человек.

Как отмечает МВД Чехии, работодателей интересуют работники с Украины из-за языковой и культурной близости граждан. В связи с этим квота была увеличена в несколько раз.

Отмечается, что с сентября в Чехии будет только три программы для привлечения иностранных работников вместо шести — для работников научной и других ключевых сфер, высококвалифицированных работников и квалифицированных работников.