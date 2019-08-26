В минздраве Краснодарского края опровергли отсутствие преднизолона в Сочи

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко опровергла информацию о недостатке преднизолона в аптеках Сочи. Об этом она сообщила «РИА Новости».

«Препарат преднизолон выпускается в форме мази, таблеток и в ампулах. В настоящий момент в аптеках города Сочи имеется достаточный запас препарата во всех формах», — сказала она. По ее словам, преднизолон не входит в число препаратов, которые обязаны быть в наличии в аптеках.

В пресс-службе Минздрава пояснили ТАСС, что аптеки должны самостоятельно закупать лекарства в зависимости от потребностей.

Преднизолон — синтетический аналог гормона надпочечников и обладает сходным с ним действием. Препарат применяется для борьбы с аллергией, в том числе отеком Квинке и анафилактическим шоком.