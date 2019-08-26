В Верховной раде заявили о миссии Украины по «развалу Московии»

Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов, которую только в 1721 году переименовали в Россию», — сказала она. Миссия Украины заключается в том, чтобы «сдержать нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности», добавила она.

Гопко также сообщила, что мечтает о том, чтобы в России открыли памятник «жертвам сталинского голодомора и путинского режима». По словам главы комитета Рады по международным делам, она ждет, когда в России «сметут» памятники Сталину и похоронят Ленина.

Полномочия депутатов Верховной рады Украины VIII созыва истекают 29 августа.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россию пугает единство и решительность страны. По его словам, главной угрозой для России является полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы.