Очевидцы опубликовали видео пожара в монастыре в центре Москвы

Очевидцы опубликовали в социальных сетях пожар в женском монастыре в центре столицы. На кадрах, опубликованных пользователем Twitter Александром Касаткиным, виден открытый огонь на крыше здания.

Видео: alkasat / Twitter

Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь, в здании которого продолжается пожар, расположен в центре Москвы, по ул. Рождественка, 20. Он был построен в XIV веке. Здание, кровля которого загорелась, было предназначено для проживания сестер.

В пресс-службе МЧС РБК ранее сообщили, что площадь пожара составила 400 кв. м. К 20:00 мск возгорание удалось локализовать, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал.