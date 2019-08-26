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Очевидцы опубликовали видео пожара в монастыре в центре Москвы

Очевидцы опубликовали в социальных сетях пожар в женском монастыре в центре столицы. На кадрах, опубликованных пользователем Twitter Александром Касаткиным, виден открытый огонь на крыше здания.

Видео: alkasat / Twitter

Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь, в здании которого продолжается пожар, расположен в центре Москвы, по ул. Рождественка, 20. Он был построен в XIV веке. Здание, кровля которого загорелась, было предназначено для проживания сестер.

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В пресс-службе МЧС РБК ранее сообщили, что площадь пожара составила 400 кв. м. К 20:00 мск возгорание удалось локализовать, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал.

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков сообщил РБК, что никто из сестер и сотрудников монастыря не пострадал.


 

Теги: Пожар, монастырь
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