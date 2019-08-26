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Walt Disney $160 (+19,44%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
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«Мечел» получил предложение Газпромбанка о выкупе доли в Эльге

Группа «Мечел» получила предложение Газпромбанка о выкупе доли в Эльгинском угольном месторождении, сообщил РБК представитель компании. «Предложение Газпромбанка получили, изучаем», — сказал он. Собеседник РБК не уточнил цену предложения. Ранее сообщалось, что «Мечел» мог выкупить долю Газпромбанка в Эльге (49%) по опциону в 2021–2023 годах за 35,3 млрд руб., что на 1 млрд руб. больше цены, по которой он продал эту долю банку летом 2016 года.

Газпромбанк в пятницу сообщил, что получил предложение на покупку 49% в Эльгинском месторождении (запасы — 2,2 млрд т коксующегося угля) от основателя Yota Альберта Авдоляна. Одновременно его структура «А-Проперти» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке этой доли у банка.

Это один из ключевых угольных проектов «Мечела», но у компании очень большой долг — 411 млрд руб., долговая нагрузка превышает шесть показателей EBITDA, в связи с чем она и вынуждена была продать 49% в проекте Газпромбанку в 2016 году. «Мечел» в июне направил банкам предложения по очередной реструктуризации долга. Как говорил журналистам зампред правления «Сбербанка» Анатолий Попов, компания попросила перенести начало погашения долга на четыре года — с весны следующего года на 2024–2026 годы. На конец мая задолженность «Мечела» по основному долгу перед Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком (включая привлеченную в ВТБ кредитную линию для рефинансирования PXF) составляла 347,5 млрд руб.

Как говорил РБК представитель «А-Проперти» Анастасия Харитонова, Авдолян со своим давним партнером Сергеем Адоньевым (они вместе создали Yota) задумали создать промышленный кластер в Якутии, который включает Якутскую топливно-энергетическую компанию, угольный проект Огоджа и порт Вера. А приобретение доли в Эльге является логичным шагом этой стратегии. Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) находится сейчас в стадии банкротства. Огоджинский проект, владеющий лицензией на разработку Огоджинского угольного месторождения в Амурской области, на 50% принадлежит «Сибантрациту» Дмитрия Босова (12,5% у «Ростеха» и 37,5% у Екатерины Лапшиной, которая ранее управляла активами Адоньева и Авдоляна). Портом «Вера» в Приморье на паритетных началах владеют «Востокуголь» Босова и «Ростех».

Ранее источники РБК сообщали о планах Авдоляна и Адоньева выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении, чтобы впоследствии перепродать ее профильному инвестору. Среди заинтересованных сторон назывались «Востокуголь» Дмитрия Босова и «Коулстар» Эдуарда Худайнатова. Однако в июне источники, близкие к этим компаниям, отметили, что интереса к активу у них больше нет.

 

Теги: «Газпромбанк», Мечел
РБК
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