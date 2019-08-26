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Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
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В Пскове на складе с битумом произошел пожар

В Пскове загорелся склад с битумом, об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На улице Пожиговская происходило горение ангара с битумом на площади 3,6 тыс. кв. м, в данный момент пожар локализован», — сообщили в пресс-службе. Пожар тушат 27 человек. Также в работах по тушению огня задействовали 11 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

22 августа в Петербурге начался крупный пожар в складском помещении. По предварительным данным, огонь вспыхнул в цехе по производству свечей.

Пожар в четырехэтажном помещении складского типа удалось потушить только к утру следующего дня. По разным данным, в ходе пожара пострадали от одного до трех человек. Следователи возбудили уголовное дело.

Теги: Псков, Пожар, новости РБК
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