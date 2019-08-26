Глава правительства Ингушетии написал заявление об отставке

Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

О своем уходе Евлоев объявил на заседании правительства. В пресс-службе главы Ингушетии сообщили, что заявление ожидает подписания со стороны врио главы региона Махмуд-Али Калиматова, передает агентство.

Президент России Владимир Путин уже внес на рассмотрение депутатов Народного собрания Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики. Депутатам предстоит выбрать между врио главы региона Махмуд-Али Калиматовым, депутатом думы Назрани Урусханом Евлоевым и старшим специалистом ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомедом Зурабовым.

Евлоев занимал пост главы правительства с 2018 года. Ранее в 2003 году он был назначен на должность первого заместителя главы администрации президента Республики Ингушетия, а в 2016 году стал председателем народного собрания Ингушетии.