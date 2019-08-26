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Глава правительства Ингушетии написал заявление об отставке

Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

О своем уходе Евлоев объявил на заседании правительства. В пресс-службе главы Ингушетии сообщили, что заявление ожидает подписания со стороны врио главы региона Махмуд-Али Калиматова, передает агентство.

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Путин назвал кандидатов на пост главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин уже внес на рассмотрение депутатов Народного собрания Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики. Депутатам предстоит выбрать между врио главы региона Махмуд-Али Калиматовым, депутатом думы Назрани Урусханом Евлоевым и старшим специалистом ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомедом Зурабовым.

Евлоев занимал пост главы правительства с 2018 года. Ранее в 2003 году он был назначен на должность первого заместителя главы администрации президента Республики Ингушетия, а в 2016 году стал председателем народного собрания Ингушетии.

Теги: Ингушетия, Правительство, отставка
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