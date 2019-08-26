Первый президент Украины заявил о невозможности заснуть без пистолета

Первый президент Украины Леонид Кравчук не чувствует себя в безопасности и держит у себя на тумбочке пистолет. Об этом он рассказал в спецвыпуске проекта «Личная территория. Независимость: из первых уст», передает украинский телеканал NewsOne.

«Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя — я не могу заснуть», — сказал Кравчук. Экс-президент также отметил, что пистолет вряд ли поможет ему, если что-то действительно произойдет, но ему так спокойнее, передает телеканал. По словам Кравчука, он даже не может объяснить, что за угрозу он ощущает.

Ранее Кравчук выразил уверенность в том, что война в Донбассе скоро закончится. К такому мнению он пришел после информации о том, что встреча «нормандской четверки» должна состояться в ближайшее время. Кравчук также предположил, что восстановление мира отметят всенародным маршем и «огромным парадом».