Первый президент Украины предсказал скорый конец войны в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что война в Донбассе скоро закончится. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает агентство УНИАН.

«Я верю, что война завершится теперь быстро. Есть первые симптомы, которые мне позволяют так думать. Во-первых, позавчера говорили, что «нормандского формата» скоро не будет, а встреча Макрона и Путина — приняли решение — что будет в ближайшее время. Это не просто так», — сказал Кравчук.

Экс-президент предположил, что восстановление мира отметят всенародным маршем и «огромным парадом». «Это будет что-то очень большое. И я хочу принимать в этом участие», — добавил Кравчук.

В середине июля глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что для того чтобы остановить конфликт в Донбассе, Евросоюзу достаточно сделать «один звонок в Киев».

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. По мнению Киева, на стороне самопровозглашенных республик в Донбассе воюют российские военные, Москва отрицает эту информацию и не считает себя стороной конфликта.