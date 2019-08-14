Российский альпинист погиб в горах Киргизии

Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб при восхождении на пик Победы в Киргизии. Об этом информагентству «Ирксиб» сообщили в компании «Аксай-Тревел», которая организовывала восхождение.

Войличенко вместе с напарником поднялся на пик Победы — высшую точку горного массива Тянь-Шань, однако на спуске он сорвался и пролетел несколько сотен метров. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Отмечается, что Войличенко долгое время возглавлял Иркутскую секцию альпинизма, он был инструктором и кандидатом в мастера спорта по этой дисциплине.

Ранее в августе в Киргизии нашли тело 45-летнего российского альпиниста, который перестал выходить на связь 27 июля во время спуска с пика Ленина. Тело обнаружили на высоте 6,2 тыс. м.