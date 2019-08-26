Трамп назвал нелепой статью о его идее взрывать ураганы ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он якобы предлагал бороться с надвигающимися на Америку ураганами посредством ядерного оружия. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Материал Axios о том, что президент Трамп предлагал уничтожать большие ураганы ядерным оружием до того, как они достигнут побережья, — нелепый. Я никогда не говорил такого. Очередные фейковые новости», — отметил глава государства.

Речь идет о статье издания Axios, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что американский президент на закрытых брифингах Совета нацбезопасности высказал предложение бороться с ураганами посредством ядерных бомб.

Он, по данным издания, интересовался, почему нельзя остановить стихию с помощью такого оружия. Развития и поддержки предложение Трампа не получило. В Белом доме изданию заявили, что не комментируют приватные беседы президента с командой по национальной безопасности.



