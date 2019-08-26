СМИ опубликовали кадры крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Испании разбился в Средиземном море во время тренировочного полета, сообщается на сайте Минобороны страны. Издание El Mundo опубликовало видео крушения.

Инцидент произошел около города Ла-Манга в провинции Мурсия. По данным ведомства, самолет вылетел в 09:38 по местному времени (10:38 мск). В Минобороны рассказали, что в нем находился только инструктор, который успел катапультироваться. Несколько спасательных катеров отправились на его поиски.

В аккаунте ВВС Испании в Twitter сообщается, что пилот погиб. «В отсутствие подтверждения от судебно-медицинской экспертизы относительно останков все указывает на то, что наш коллега пилот-инструктор скончался», — говорится в сообщении. Источники El Periodico отмечают, что останки пилота нашли на пляже.