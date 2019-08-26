Макрон подарил лидерам G7 часы из выловленного в океане пластика

Макрон подарил лидерам G7 часы из выловленного в океане пластика

Президент Франции Эмманюэль Макрон подарил лидерам стран «Большой семерки» и приглашенным на саммит G7 главам международных организаций наручные часы, сделанные из выловленного из океана пластика. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Пластиковые часы участники мероприятия обнаружили на своих местах перед сессией, посвященной изменениям климата. Ремешок часов выполнен из пластика национальных цветов Франции — синего, белого и красного.

Тема защиты окружающей среды и предотвращение потепления климата была обозначена Францией как одна из основных текущей встречи лидеров G7.

На состоявшейся по окончании работы сессии пресс-конференции Макрон подтвердил, что Франция намерена помогать странам Амазонии, которые страдают от пожаров. Он заявил, что испытывает «двойную боль» от уничтожения «зеленых легких планеты» и увеличения вредных выбросов в атмосферу. «Мы страна Амазонии», — заявил Макрон, подразумевая заморский департамент Франции — Французскую Гвиану.