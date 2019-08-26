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Walt Disney $160 (+19,95%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
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Макрон подарил лидерам G7 часы из выловленного в океане пластика

Президент Франции Эмманюэль Макрон подарил лидерам стран «Большой семерки» и приглашенным на саммит G7 главам международных организаций наручные часы, сделанные из выловленного из океана пластика. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Пластиковые часы участники мероприятия обнаружили на своих местах перед сессией, посвященной изменениям климата. Ремешок часов выполнен из пластика национальных цветов Франции — синего, белого и красного.

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Эмоции саммита G7 в Биаррице. Фоторепортаж

Тема защиты окружающей среды и предотвращение потепления климата была обозначена Францией как одна из основных текущей встречи лидеров G7.

На состоявшейся по окончании работы сессии пресс-конференции Макрон подтвердил, что Франция намерена помогать странам Амазонии, которые страдают от пожаров. Он заявил, что испытывает «двойную боль» от уничтожения «зеленых легких планеты» и увеличения вредных выбросов в атмосферу. «Мы страна Амазонии», — заявил Макрон, подразумевая заморский департамент Франции — Французскую Гвиану.

26 августа — последний день саммита G7 в Биаррице (Франция). В предыдущие дни лидеры «Большой семерки» обсудили борьбу с терроризмом, торговые отношения, иранское досье, климатические проблемы и пр.

Теги: Эмманюэль Макрон, саммит G7
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