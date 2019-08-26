Президент Анголы передал через главу МИД послание Путину

Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым передал ему послание для президента России от главы своей страны Жоау Лоуренсу. Трансляция встречи велась на официальной странице российского ведомства в Facebook.

«Прежде всего я хотел бы вручить послание, которое направил президент Анголы Жоау Лоуренсу президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — заявил Аугушту.

Глава МИД Анголы сообщил, что прибыл в Москву для обсуждения двусторонних отношений, а также для того, чтобы изучить, как выполняются поручения, данные во время официального визита Жоау Лоуренсу в Россию. Аугушту также отметил, что Ангола продолжает работать над выполнением проектов, нацеленных на укрепление национальной экономики и двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Лавров высоко оценил состояние российско-ангольских отношений, отметив, что страны тесно взаимодействуют на международной арене, в том числе в ООН.

Президент Анголы посетил Москву с официальным визитом в апреле 2019 года. Ангольский лидер вручил Владимиру Путину одну из высших наград страны — орден Агостиньо Нето, названный в честь первого лидера независимой Анголы. До 2004 года этот орден был высшей государственной наградой, после ей стал Орден национального героя.