Путин получил орден Агостиньо Нето от Жоау Лоуренсу

Прибывший в Россию с официальным визитом президент Анголы Жоау Лоуренсу вручил в Кремле Владимиру Путину одну из высших наград своей страны — орден Агостиньо Нето.

О награждении Путина ангольским орденом ранее сообщила пресс-служба администрации Лоуренсу. Сам президент Лоуренсу говорил журналистам, что эта награда должна стать благодарностью всему российскому народу за поддержку, оказываемую в течение многих лет. «И если кто-то и достоин этого ордена, безусловно, это президент России», — сказал Лоуренсу (цитата по ТАСС).

Орден Агостиньо Нето был учрежден в 1990 году и назван в честь первого лидера независимой Анголы, руководившего страной в 1975–1979 годах. 10 сентября 1979 года Нето умер в больнице в Москве, после чего был похоронен в столице Анголы Луанде в специально сооруженном мавзолее.

До 2004 года орден Агостиньо Нето был высшей государственной наградой Анголы, им награждались лидеры ряда государств, в том числе Фидель Кастро и Роберт Мугабе. С 2004 года высшей наградой Анголы считается орден Национального героя.

Знак ордена Агостиньо Нето — наложенная на овал золотая пятиконечная звезда с шариками на концах, украшенная лавровыми ветвями. В центре звезды изображен портрет Нето.