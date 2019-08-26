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СК возбудил уголовное дело после взрыва гранаты в жилом доме в Находке

Управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело после взрыва гранаты в жилом доме в Находке, при котором погибли два человека. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В помещении общей кухни жилого дома в городе Находке произошло самовоспламенение неустановленного предмета, в результате которого погибли два человека — оба мужчины в возрасте 57 лет, еще два человека получили телесные повреждения», — говорится в сообщении СК. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Общество
Два человека погибли в Приморье из-за взрыва гранаты

Издание PrimaMedia утверждает, что пострадавшие получили осколочные ранения, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Со ссылкой на источник в силовых структурах издание утверждает, что в квартире, где произошел взрыв, проходило застолье. Один из пришедших принес с собой гранату и начал показывать ее остальным. В это время один из участников встречи случайно выдернул чеку.

Теги: Находка, взрыв, граната
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