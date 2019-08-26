Правозащитники пожаловались в ЕСПЧ на дело о восьми пропавших дагестанцах

Правозащитные организации «Международная Агора» и «Правовая инициатива» направили в европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу о нарушении права на жизнь, запрещение пыток и на эффективное средство правовой защиты по делу восьми пропавших в Дагестане молодых людей, сообщили РБК в «Агоре».

В жалобе отмечается, что следствие не удовлетворило ряд требований защиты. Следователи оперативно не испросили биллинг абонентских номеров молодых людей, пропавших еще в сентябре 2016 года, не предоставили все записи с камер наружного наблюдения. Одновременно адвокаты требовали предоставить им доступ к уже имеющимся материалам уголовного дела, в чем им было отказано. В суде жалобу защиты на это оставили без удовлетворения.

Уголовное дело о похищении восьми жителей Дагестана было возбуждено в октябре 2016 года. По словам очевидцев, их тремя группами задерживали вооруженные люди на автомобилях. Позднее их тела были обнаружены на территории Чечни: по версии властей, они находились в автомобиле, из которого открыли огонь по силовикам, и в возникшей перестрелке были ликвидированы. Машина, в которой они находились, сгорела, что затруднило идентификацию тел. Как писала «Медиазона», родных пропавших вызывали в Следственный комитет Чечни, предлагая написать заявление о согласии на прекращение дела о похищении, обещая выдать взамен тела убитых.