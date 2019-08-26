В Киеве из гранатомета обстреляли здание строительной компании

В Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания строительной компании «Мостобуд». Об этом сообщает портал «Информатор Киев» и «Вести».

Инцидент произошел по адресу улица Паньковская, дом 5 в ночь на 26 августа, около 01:00 по местному времени. Граната попала в одно из окон на четвертом дома, на третьем и пятом этажах повреждены стекла. На месте происшествия полиция нашла тубус от ручного противотанкового гранатомета.

По данным источников издания, правоохранители разыскивают двух человек, которые скрылись на мопеде в неизвестном направлении, В городе введен оперативный план «Сирена».

В середине июля здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета. Сотрудники канала выступили с открытым обращением к СБУ и прокуратуре с просьбой защитить СМИ от «произвола радикалов», которые пытаются повлиять на редакционную политику.