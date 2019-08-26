Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Саратовской области

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Саратовской области

Два человека погибли и еще один ребенок пострадал при столкновении грузовика Volvo c автомобилем Honda Accord в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

ДТП произошло в воскресенье, 25 августа, около 21:30 (20:30 мск) на 332 км автодороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград между Рыбушками и Александровкой. После столкновения оба автомобиля сгорели.

В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще одна пассажирка, 10-летняя девочка, была госпитализирована. По данным сайта «ЧП Саратов», в ДТП погибли женщина 1987 года рождения и мужчина 1985 года рождения, ребенок получил ожоги. Кроме того, уточняется, что Volvo вез на трале два грузовика «Урал».

Все обстоятельства трагедии выясняются. На месте ЧП работают сотрудники областной службы спасения, ГИБДД, пожарные и врачи скорой помощи.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что военная грузовая машина столкнулась с легковым автомобилем в Саратовской области. Однако в Минобороны России сообщили, что транспорт ведомства не причастен к ДТП.