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OBUV ₽103 (+82,62%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
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В Челябинске 13 человек пострадали в аварии микроавтобуса и грузовика

В Челябинске пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком «КамАЗ», говорится на сайте регионального ГУ МЧС.

Микроавтобус, в котором находились 14 человек, включая одного подростка, направлялся из Уфы в Нижневартовск, в грузовике были двое взрослых. Местный портал 74.ru со ссылкой на очевидцев пишет, что микроавтобус после столкновения перевернулся.

В результате инцидента никто не погиб, однако в больницу на осмотр направили 13 человек. В итоге семеро были госпитализированы, в том числе подросток. Уточняется, что администрация Советского района города организовала пункт временного размещения пострадавших, там находятся четыре человека.

Утром 19 августа в Челябинской области также произошла авария — на 35-м километре дороги Троицк — Степное столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли 70-летний мужчина и 67-летняя женщина.

Теги: ДТП, Челябинская область, «КамАЗ»
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