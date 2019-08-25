«Аэрофлот» назвал субъективным рейтинг Bloomberg по доле женщин-пилотов

Рейтинг Bloomberg по занятости женщин-пилотов в 45 авиакомпаниях мира, в котором «Аэрофлот» стал антилидером, «весьма субьективен и не отражает действительности». Об этом РБК сообщили в российской авиакомпании.

«В «Аэрофлоте» в настоящее время работает около 2,8 тыс. пилотов, а не 4,2 тыс., как утверждается в рейтинге Bloomberg. Соответственно рейтинг сложно назвать достоверным», — подчеркнули в авиакомпании.

Представитель «Аэрофлота» отметил, что при приеме на работу всем кандидатам предоставляются равные возможности и главным критерием является исключительно профессионализм.

Ранее Bloomberg опубликовал рейтинг, в котором «Аэрофлот» занял последнее место по доле женщин-пилотов. По данным агентства, всего в «Аэрофлоте» работают около 4,2 тыс. пилотов, среди которых 58 женщин (1,4%). Лидером рейтинга стала австралийская авиакомпания Qantaslink (11,6%).



