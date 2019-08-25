СК начал проверку данных об отказе врачей в помощи пациентке в Тюмени

Управление Следственного комитета (СК) по Тюменской области организовало доследственную проверку появившихся в СМИ сообщений о том, что в одном из медицинских центров Тюмени врачи отказали в оказании медицинской помощи пациентке с отеком Квинке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 25 августа. После того как у женщины началась сильная аллергическая реакция, медики скорой помощи сделали ей укол и отвезли в больницу Водников. Там пациентку не приняли, сославшись на окончание смены. После этого девушку доставили в Областную клиническую больницу №1.

Как сообщает местное издание 72.ru, молодой человек, сопровождавший девушку, прислал в редакцию видеозапись беседы с персоналом первой больницы. Медики поинтересовались у него, зачем девушку доставили в медучреждение.

«У нее отек Квинке, зачем вы нам ее везете? У нас осталось пять минут рабочего времени, а ее надо капать и наблюдать еще часа два», — сказали сотрудники медучреждения.

Следователи регионального СКР выехали в указанную больницу и изъяли необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.