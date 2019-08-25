Полиция Геленджика проверит заявление избитого казаками мужчины

Полиция Геленджика проверяет поданное жителем города заявление об избиении казаками. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Сотрудники полиции проводят проверку, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени вреда здоровью гражданина», — заявили в ведомстве. Полиция устанавливает обстоятельства происшедшего.

Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчину избивает группа казаков. В подписи к ролику говорится, что инцидент произошел в Геленджике во время празднования Дня города. Мужчина настойчиво просил сфотографироваться, не реагируя на отказ, что привело к потасовке.

21 августа на юге Москвы неизвестный в результате бытового конфликта облил горючей жидкостью и поджег мужчину.