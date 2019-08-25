«Роскосмос» назвал местом пожара соседнюю с ЦНИИмашем территорию

Расчетные службы МЧС ликвидировали пожар в здании на территории, граничащей с территориями Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Возгорание произошло в здании, принадлежащем другой организации, говорится в сообщении. В «Роскосмосе» отметили, что возгорание не сказалось на работе ЦНИИмаша, все службы функционируют в штатном режиме.

Ранее в пресс-службе МЧС России по Московской области сообщили РБК, что пожар произошел на территории самого института.

15 июня на территории института уже происходило возгорание. Расчеты МЧС ликвидировали открытое горение на крыше одного из цехов. Данных о пострадавших не поступало.

ЦНИИмаш — головной научный институт «Роскосмоса», в ведении которого находится ЦУП российского сегмента МКС.

