Пожар на территории ЦНИИмаша не вызвал угроз для работы ЦУПа

Пожар на территории ЦНИИмаша не вызвал угроз для работы ЦУПа

Пожар, произошедший на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королеве, не несет угрозы для функционирования центра управления полетами (ЦУП) и собственности «Роскосмоса». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Отмечается, что возгорание ликвидировано силами спасателей МЧС России.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, открытое горение ликвидировали на крыше одного из цехов ЦНИИмаша. Данных о пострадавших не поступало. Выясняются причины возгорания.

ЦНИИмаш является головным научным институтом «Роскосмоса», в ведении которого находится ЦУП российского сегмента МКС.