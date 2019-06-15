Пожар на территории ЦНИИмаша не вызвал угроз для работы ЦУПа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,38 -0,20 EUR Бирж. 72,18 -0,64 Brent 62,06 +0,85% USD Нал. 65,19 63,98 EUR Нал. 73,11 71,91 USD ЦБ 64,43 -0,20 EUR ЦБ 72,70 -0,31 EUR/USD 1,1206 -0,0066 BTC/USD Бирж. 8 853,00 +168,30 IMOEX 2 739,28 -0,69% RTSI 1 341,05 -0,44% DJIA 26 089,61 -0,07% Nasdaq 7 796,66 -0,52%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 64,43 (-0,2) Quote, 14 июн, 13:29
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 72,7 (-0,31) Quote, 14 июн, 13:29
СМИ узнали о готовности МЮ купить французского футболиста за €50 млн Спорт, 21:47 Пожар на территории ЦНИИмаша не вызвал угроз для работы ЦУПа Общество, 21:18 СМИ сообщили о взрыве склада с боеприпасами в окрестностях Дамаска Общество, 21:05 Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу Спорт, 21:03 В Нотр-Даме состоялась первая после пожара месса Общество, 20:37 СМИ сообщили о подписании «Спартаком» контракта с футболистом «Ромы» Спорт, 20:26 Трамп усомнился в существовании НЛО вопреки заявлениям пилотов ВМС США Политика, 20:17 Полиция начала проверку после госпитализации жителя КЧР с ранением Общество, 20:04 «Укртранснафта» устранила две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» Общество, 19:57 Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака» Спорт, 19:55 Орешкин счел завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции в 2019 году Экономика, 19:30 Суд отправил владельца Optima Development Худояна под домашний арест Общество, 19:27 Трамп назвал условие беспрецедентного краха на рынке США Политика, 19:26 NYT узнала об активизации США попыток внедрения в российские электросети Политика, 19:16
Общество ,  
0 
Пожар на территории ЦНИИмаша не вызвал угроз для работы ЦУПа

Пожар, произошедший на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королеве, не несет угрозы  для функционирования центра управления полетами (ЦУП) и собственности «Роскосмоса». Об этом сообщается на сайте госкорпорации. 

Отмечается, что возгорание ликвидировано силами спасателей МЧС России. 

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, открытое горение ликвидировали на крыше одного из цехов ЦНИИмаша. Данных о пострадавших не поступало. Выясняются причины возгорания.

ЦНИИмаш является головным научным институтом «Роскосмоса», в ведении которого находится ЦУП российского сегмента МКС.

Теги: ЦНИИмаш, пожар, «Роскосмос», Центр управления полетами, Королев
Материалы по теме
В Саратове на предприятии «Роскосмоса» произошел пожар
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter