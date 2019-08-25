Трамп и Абэ договорились о параметрах торговой сделки между США и Японией

Трамп и Абэ договорились о параметрах торговой сделки между США и Японией

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о принципах торгового соглашения между двумя странами, которое может быть подписано в сентябре в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что сделка откроет рынки двух стран для товаров на $7 млрд и охватит такие сферы как сельское хозяйство, промышленность и цифровая торговля.

Трамп отметил, что Абэ согласился с условием закупки американской кукурузы в избытке. По словам японского премьер-министра, «потенциальная закупка кукурузы из США» будет осуществляться частным сектором.

Саммит G7 проходит с 24 до 26 августа во французском городе Биарриц.