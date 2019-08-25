В Барселоне эвакуировали пляж из-за найденного взрывного устройства

Полиция Барселоны эвакуировала посетителей пляжа Сант-Себастиа из-за информации о найденном в море старом взрывном устройстве. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Один из наиболее популярных пляжей, расположенный в центре Барселоны, эвакуировали после того, как один из членов Гражданской гвардии во время купания случайно обнаружил возможное взрывное устройство в нескольких метрах от берега. Как сообщается в Twitter городской полиции, оно могло сохраниться со времен гражданской войны (1936–1939 годы). В ведомстве рекомендовали следовать указаниям полицейских и не распространять дезинформацию.

Сейчас на пляже установлен периметр безопасности, водолазы Гражданской гвардии ищут взрывное устройство для проведения контролируемого взрыва.

В середине августа во время проведения земляных работ в Тайницком саду на территории Кремля обнаружили старую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.