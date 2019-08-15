В Кремле нашли авиабомбу

Найденная бомба пролежала на территории Кремля более 70 лет — в последний раз немецкие самолеты бомбили Кремль в 1942 году

Во время проведения земляных работ на территории Московского Кремля была найдена авиационная бомба, сообщает «РИА Новости».

«Сегодня при производстве ремонтно-строительных работ была найдена авиационная бомба — по всей видимости, времен Великой Отечественной войны», — заявил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

По его словам, опасная находка была сделана в Тайницком саду, где проводились работы по укреплению грунта. Взрыва удалось избежать.

«Все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на территории Московского Кремля, были выполнены. В Кремле все спокойно. Этот предмет вывезен с территории Кремля и будет подвергнут ликвидации», — сказал Хлебников.

Кремль стал одной из главных целей для немецких бомбардировщиков, начавших налеты на Москву в июле 1941 года. Первые фугасные и зажигательные бомбы упали на здания Кремля в ночь на 22 июля, при этом бомба весом 250 кг пробила крышу Большого Кремлевского дворца и потолок Георгиевского зала, однако не взорвалась. После этого в 1941 году Кремль бомбили еще четыре раза, при этом 29 октября на территорию двора Арсенала упала фугаска весом 500 кг, взрывом которой были убиты более 40 человек и причинены значительные разрушения.