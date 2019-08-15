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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
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В Кремле нашли авиабомбу
Найденная бомба пролежала на территории Кремля более 70 лет — в последний раз немецкие самолеты бомбили Кремль в 1942 году

Во время проведения земляных работ на территории Московского Кремля была найдена авиационная бомба, сообщает «РИА Новости».

«Сегодня при производстве ремонтно-строительных работ была найдена авиационная бомба — по всей видимости, времен Великой Отечественной войны», — заявил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

По его словам, опасная находка была сделана в Тайницком саду, где проводились работы по укреплению грунта. Взрыва удалось избежать.

«Все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на территории Московского Кремля, были выполнены. В Кремле все спокойно. Этот предмет вывезен с территории Кремля и будет подвергнут ликвидации», — сказал Хлебников.

Кремль стал одной из главных целей для немецких бомбардировщиков, начавших налеты на Москву в июле 1941 года. Первые фугасные и зажигательные бомбы упали на здания Кремля в ночь на 22 июля, при этом бомба весом 250 кг пробила крышу Большого Кремлевского дворца и потолок Георгиевского зала, однако не взорвалась. После этого в 1941 году Кремль бомбили еще четыре раза, при этом 29 октября на территорию двора Арсенала упала фугаска весом 500 кг, взрывом которой были убиты более 40 человек и причинены значительные разрушения.

В 1942 году Кремль бомбили еще трижды, во время последней бомбардировки 29 марта фугасная бомба весом 50 кг взорвалась в Тайницком саду, уничтожив автомашину с боеприпасами для защищавших Кремль частей ПВО.

По данным проекта «Кремль-9», подготовленного изданием ВВП совместно с Федеральной службой охраны, за годы войны на Кремль и его ближайшее окружение было сброшено 15 фугасных (весом от 50 до 1000 кг), 151 зажигательная и две осветительные бомбы. Сделанная в четверг находка свидетельствует о том, что подсчеты были неполными.

Людские потери от бомбардировок Кремля в 1941–1942 годах составили 94 человека убитыми, пропавшими без вести и умершими от ран, 88 человек тяжело раненными и 76 человек легко раненными. В августе 1942 года был составлен акт о разрушениях зданий и сооружений Московского Кремля, вызванных бомбардировками немецкой авиации. Стоимость восстановительных работ по этим объектам составила 3 005 908 руб.

Невзорвавшиеся бомбы время от времени находят и в других городах, подвергавшихся во время Второй мировой войны авианалетам, — от Лондона до Берлина. Рассказывая о таких находках, Би-би-си отмечает, что пролежавшие в земле по несколько десятков лет бомбы обезвредить зачастую сложнее, чем сразу после падения. Причиной этого называют, в частности, химическую деградацию взрывателей. «Один лишь удар строительной лопаты по корпусу или по детонатору может привести к цепной реакции, — рассказывает Саймон Кук, отставной майор британской армии и профессиональный сапер, возглавляющий компанию 6 Alpha Associates, которая оказывает консультационные услуги по взрывчатым боеприпасам. — Все произойдет мгновенно. За сотые доли секунды бомба взорвется, и вы — труп».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Кремль
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