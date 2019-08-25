Глава МИД Ирана прилетел в город проведения саммита G7

В Биаррице, где проходит саммит G7, приземлился самолет с делегацией из Ирана, передает Reuters.

По данным сервисов Flightradar, самолет приземлился в аэропорту Биаррица, работающем исключительно на прием самолетов официальных делегаций.

Как сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, в Биарриц по приглашению Министерства иностранных дел Франции прибыл министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В настоящий момент он проводит переговоры со своим французским коллегой Жаном-Ивом ле Дрианом. Речь идет об условиях, при которых возможна деэскалация ситуации. Ранее Зариф заявил, что не намерен проводить переговоры с американской делегацией.

Так называемое иранское досье — вопрос о будущем соглашения по ядерной программе Ирана — является одним из пунктов повестки дня саммита G7, проходящего во французском Биаррице.