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ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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Кит Харингтон получил роль в новом фильме Marvel

Английский актер Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», получил роль в новом фильме киностудии Marvel. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление студии, озвученное на фестивале D23 (его организует владелец Marvel Studios компания Disney).

Речь идет о фильме «Вечные», сюжет которого не раскрывается. В комиксах, на которых основан сюжет картины, главные действующие лица — представители расы генетически улучшенных гуманоидов. В фильме Харингтону предстоит сыграть Дэйна Уитмана, также известного как Черный рыцарь.

Ранее издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источники сообщало, что в съемках картины может принять участие голливудская актриса Анджелина Джоли. В интервью журналу People она сообщала, что сыграет в «Вечных» воительницу по имени Тена, обладающую суперсилой, ловкостью, выносливостью и усиленными рефлексами. 

Премьера картины в США назначена на 6 ноября 2020 года.

Теги: актер, Marvel
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