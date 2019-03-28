СМИ узнали о возможном участии Анджелины Джоли в фильме Marvel

Голливудская актриса Анджелина Джоли ведет переговоры об участии в фильме The Eternals («Вечные») студии Marvel, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

В фильме режиссера Хлои Чжао будет рассказываться о расе суперлюдей, которая была создана могущественными космическими существами Целестиалами. При этом не уточняется, кого именно может сыграть Джоли.

Издание уточняет, что эта роль может стать для нее первой в фильме о супергероях. При этом Джоли уже снималась в экранизации комиксов — она сыграла Фокс в фильме «Особо опасен» (2008). В настоящий момент актриса работает над фильмом «Малефисента: Владычица тьмы».