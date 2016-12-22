В Японии выразили протест Южной Корее из-за судна у спорных островов

В Токио выразили протест Сеулу из-за южнокорейского исследовательского судна, находившегося рядом со спорными островами Такэсима (в Корее их называют Лианкур) в Японском море. Об этом заявил генсек кабмина Японии Ёсихиде Суга, сообщает газета Sankei.
По его словам, судно находилось у спорных островов с 1 по 2 августа. В Токио по дипломатическим каналам потребовали у Сеула объяснить присутствие судна возле Такэсима. «Исследовательская деятельность без нашего согласия не допускается», — подчеркнул Суга. По его словам, в 2006 году южнокорейское судно также проводило морские исследования у Такэсима, тогда японцы также выразили протест.
Острова вошли в состав Японии в 1905 году. После окончания Второй мировой войны острова стали контролировать южнокорейцы. В августе 2012 года спорную территорию посетил занимавший тогда пост президента Республики Корея Ли Мен Бак, его визит стал первым приездом южнокорейского главы на спорные острова. В знак протеста Япония отозвала своего посла из Южной Кореи, а в МИД Японии был вызван южнокорейский посол.