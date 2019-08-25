Росгвардия закупит пистолеты-электрошокеры на 3,7 млн руб.

Росгвардия разместила тендер на покупку 430 пистолетов-электрошокеров «Шторм» общей стоимостью 3 млн 741 тыс. руб., следует из данных на сайте госзакупок. Подача заявок продлится до 11 сентября.

Цена одного пистолета, согласно приложенным к заявке документам, — 8,7 тыс. руб. Устройство оснащено фонарем и лазерной указкой. Шокер, отмечается в описании, может оставаться в рабочем состоянии при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов.

В конце февраля президент России Владимир Путин вместе главой МВД Владимир Колокольцевым осмотрел выставку образцов перспективного российского оружия. Как отмечало «РИА Новости», наибольший интерес Путин проявил к электрошокеру-пистолету с пятью зарядами, который способен способен стрелять на расстояние до шести метров.

В марте главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН разместил тендер на закупку 1000 дистанционных электрошокеров «АИР-107У». Отмечалось, что они должны работать при температурах от минус 20 градусов до плюс 50 градусов. Шокеры также должны быть рассчитаны не менее чем на 3 тыс. включений.