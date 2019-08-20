Синоптики анонсировали температурный рекорд августа в Москве

Ближайшие дни могут стать самыми теплыми в Москве за весь август. Об этом сообщил РБК и.о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

По его словам, вторник и среду можно назвать настоящими летними днями, а температурный рекорд может быть поставлен в среду, 21 августа.

«Среда порадует из этой пары рекордных дней еще большим теплом, которое к концу недели, к сожалению, спадет. Больше таких теплых дней в августе, вероятно, уже не будет», — сказал Киктев, добавив, что осадков в эти дни не будет.

По словам дежурного сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, самым теплым днем августа в Москве может стать уже вторник, 20 августа. В этот день в столице температура поднимется до плюс 27–29 градусов.

На западе и северо-западе Московской области в этот день могут пройти дожди, однако до столицы они не дойдут. В среду воздух в столице прогреется примерно до плюс 28 градусов, добавил Синенков.