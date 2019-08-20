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Синоптики анонсировали температурный рекорд августа в Москве

Ближайшие дни могут стать самыми теплыми в Москве за весь август. Об этом сообщил РБК и.о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

По его словам, вторник и среду можно назвать настоящими летними днями, а температурный рекорд может быть поставлен в среду, 21 августа.

«Среда порадует из этой пары рекордных дней еще большим теплом, которое к концу недели, к сожалению, спадет. Больше таких теплых дней в августе, вероятно, уже не будет», — сказал Киктев, добавив, что осадков в эти дни не будет.

По словам дежурного сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, самым теплым днем августа в Москве может стать уже вторник, 20 августа. В этот день в столице температура поднимется до плюс 27–29 градусов.

На западе и северо-западе Московской области в этот день могут пройти дожди, однако до столицы они не дойдут. В среду воздух в столице прогреется примерно до плюс 28 градусов, добавил Синенков.

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«В четверг в Москве температура понизится градуса на два, однако в целом это соответствует нормам конца августа. В пятницу максимальная температура плюс 22–23 градуса. Ночные температуры до четверга будут до плюс 15–17 градусов, далее — плюс 13–15 градусов», — сообщил он.

К выходным, однако, в Москве наступит небольшое похолодание, в субботу температура не будет превышать плюс 20–23 градусов днем, отметил метеоролог.

Теги: синоптики, Погода, температура, рекорд, Москва, новости РБК
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