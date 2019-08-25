На Украине впервые провели испытаниях ракеты-носителя «Циклон-4»

На Украине впервые в истории страны провели огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4». Об этом сообщается в Facebook спроектировавшего ракету конструкторского бюро «Южное».

Отмечается, что во время тестирования все системы «отработали отлично», двигатель степени включался пять раз, согласно планам конструкторов. Испытания признали успешными, конструкторы также пообещали предоставить полный отчет после завершения всего объема испытаний.

По утверждению бюро, это были заключительные тесты перед первыми летными испытаниями ракеты. «Циклон-4» планируют использовать в космосе для выведения спутников в целевую точку.

В состав третьей степени «Циклона-4», говорится в заявлении, входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, который необходим для создания тяги и маневрирования. Такое же наполнение, отмечают разработчики, у второй степени разрабатываемой ракеты-носителя «Циклон-4М».