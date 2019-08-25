На Украине впервые провели испытаниях ракеты-носителя «Циклон-4»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,99 +0,39 EUR Бирж. 73,51 +0,83 Brent 58,78 -1,85% USD Нал. 66,92 64,60 EUR Нал. 74,62 72,10 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1135 +0,0055 BTC/USD Бирж. 10 143,00 -8,89 IMOEX 2 660,74 -0,54% RTSI 1 268,45 -1,11% DJIA 25 628,90 -2,37% Nasdaq 7 751,77 -3,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 23 авг, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 23 авг, 12:53
На Украине впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя Технологии и медиа, 05:40 На Украине впервые провели испытаниях ракеты-носителя «Циклон-4» Общество, 05:36 В США от удара молнии во время турнира по гольфу пострадали шесть человек Общество, 05:10 Соперник Ковалева пройдет углубленное обследование после нокаута Спорт, 04:20 СМИ сообщили о переговорах лидеров G7 по возвращению России Политика, 04:19 Шойгу предложил Додону уничтожить арсеналы боеприпасов в Приднестровье Политика, 03:41 В Думу внесли законопроект об идентификации полицейских и росгвардейцев Общество, 03:15 В Греции из-за лесного пожара эвакуировали пять гостиниц на острове Самос Общество, 02:34 «Наполи» и «Фиорентина» забили на двоих семь голов в матче Серии А Спорт, 02:09 В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца Общество, 01:56 СМИ сообщили об испытаниях КНДР новой сверхмощной ракетной установки Политика, 01:16 Нетаньяху объяснил удары по Сирии срывом террористической атаки Ирана Политика, 01:14 «Валенсия» Черышева проиграла «Сельте» в чемпионате Испании Спорт, 00:37 Порошенко напомнил Зеленскому об ответственности цитатой из Библии Политика, 00:30
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
На Украине впервые провели испытаниях ракеты-носителя «Циклон-4»

На Украине впервые в истории страны провели огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4». Об этом сообщается в Facebook спроектировавшего ракету конструкторского бюро «Южное».

Отмечается, что во время тестирования все системы «отработали отлично», двигатель степени включался пять раз, согласно планам конструкторов. Испытания признали успешными, конструкторы также пообещали предоставить полный отчет после завершения всего объема испытаний.

По утверждению бюро, это были заключительные тесты перед первыми летными испытаниями ракеты. «Циклон-4» планируют использовать в космосе для выведения спутников в целевую точку.

В состав третьей степени «Циклона-4», говорится в заявлении, входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, который необходим для создания тяги и маневрирования. Такое же наполнение, отмечают разработчики, у второй степени разрабатываемой ракеты-носителя «Циклон-4М».

Политика
NASA заинтересовалось возможностью привлечь Украину к исследованию Луны

Яндекс. Директ

В феврале Nasa заинтересовалась 

Теги: Украина, ракетные испытания
Материалы по теме
В России определились со сроками испытаний первой многоразовой ракеты
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter