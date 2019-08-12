В Греции недалеко от Афин произошел лесной пожар

В Греции недалеко от Афин произошел лесной пожар

В районе греческого города Пеания в 11 км от Афин у подножия горы Имиттос произошел лесной пожар. Об этом сообщается на сайте Генерального секретариата гражданской защиты. Полиция эвакуирует местных жителей.

Лес загорелся около 03:18 по местному времени (совпадает с московским). Для тушения пожара направили 133 человека и 42 единицы техники. Из соседних районов также прислали подкрепление.

К тушению пожара подключили воздушную технику, отмечается в Twitter секретариата. На некоторое время в Пеании на нескольких участках приостановили движение машин, позднее его возобновили. По данным Associated Press, к 08:00 мск пожар удалось остановить.

Представитель пожарной службы сообщил агентству, что они не получали информации о пострадавших домах. Очевидец заявил, что серьезно пострадал один дом. Власти, отмечает агентство, предупредили о том, что опасность пожаров на территории Греции из-за жары и сильного ветра сохранится до вторника.