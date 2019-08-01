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Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса в 1944 году

Минобороны России на своем сайте опубликовало архивные документы, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Красной армией литовского Каунаса.

Речь идет об оцифрованных боевых донесениях, фотографиях августа 1944 года, документах органов военной контрразведки «СМЕРШ» («Смерть шпионам») и докладах политотделов. 

Военное ведомство, в частности, обнародовало спецсообщение начальника управления контрразведки «Смерш» от 27 августа 1944 года о зверском уничтожении еврейского населения Каунаса за период оккупации Литовской ССР гитлеровскими войсками. 

Также опубликован акт от 17 июля 1944 года о зверствах немецко-фашистских захватчиков и литовской эсэсовской организации «Смовчики» в местечке Меречь Алитусского района Каунасской области Литовской ССР. 

После освобождения Каунаса 6 августа 1944 года начальником политотдела 5-й армии полковником Никитенковым было составлено донесение о фактах массового истребления фашистами жителей и советских военнопленных. Как следует из данных Минобороны, с октября 1941 года по март 1942 года было уничтожено 22 тыс. человек из мирного населения Каунаса. 

Ранее, 22 июня, в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны опубликовало рассекреченные документы о защите Брестской крепости. В частности, было обнародована выдержка из боевого донесения противника, найденного в штабе разгромленной под Москвой 45-й немецкой дивизии.   

Теги: Великая Отечественная война, Минобороны, архивы
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