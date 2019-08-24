В Ростовской области разбился вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 упал в Канаевском районе Краснодарского края, в результате инцидента погиб пилот. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«Около 18 часов при выполнении авиационно-химических работ в районе станицы Челбасская вертолёт совершил жёсткую посадку и загорелся, пилот погиб. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в пресс-службе ведомства. По факту происшедшего прокуратурой организована проверка соблюдения требований воздушного законодательства.

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК России начали доследственную проверку по факту инцидента. Для установления обстоятельств случившегося на место происшествия выехали следователи.

21 августа вертолет упал в реку Суда в районе деревни Сойволовская Вологодской области. Вертолет оборвал две линии электропередач, 22 населенных пункта были обесточены. В результате происшедшего погиб один человек.