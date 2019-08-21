В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилот

В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилот

Вертолет упал в реку Суда в районе деревни Сойволовская Вологодской области. В результате погиб один человек, сообщила РБК начальник пресс-службы Вологодского главка МЧС Ксения Колотилова.

По ее словам, вертолет оборвал две линии электропередачи, из-за чего были обесточены 22 населенных пункта. «Сейчас на месте работает бригада по восстановлению электроснабжения», — сказала она.

Вертолет упал на расстоянии десяти метров от берега реки и находится на глубине трех метров. Колотилова добавила, что из воды торчит только хвост воздушного судна. На месте происшествия работает опергруппа.

Она рассказала, что, по данным авиадиспетчера аэропорта города Череповец, заявок на полет этого вертолета не поступало. Агентство «Вологда Регион» со ссылкой на источники отмечает, что погибшим оказался исполнительный директор ООО «Череповецдорстрой» Евгений Макаров. По его информации, он был пилотом вертолета. Местное отделение «Комсомольской правды» также сообщает, что имя погибшего — Евгений Макаров.